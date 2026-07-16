Visite d’atelier voûté orné de peintures anciennes, Maison Faure Du Vercors, Die

Informations pratiques

Visite d’atelier voûté orné de peintures anciennes Samedi 19 septembre, 09h00 Maison Faure Du Vercors Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Pour la quatrième année consécutive, la galerie voûtée de cette bâtisse sera ouverte à une visite exceptionnelle et commentée par Jean Luc Printemps.

Après 3 années de rénovation et de réhabilitation du rez de chaussée, en particulier du plafond orné de peintures anciennes et des arches, l’atelier d’illustration du 7 rue Amédée Rousset vous ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine 2026.

Maison Faure Du Vercors 7 rue du Docteur Amédée Rousset, 26150 Die Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0776094948 https://jeanne-van-monckhoven.fr/ Le rez-de-chaussée du 7, rue du Docteur Amédée Rousset fait partie d’une maison du 16e siècle ayant appartenu à une branche de la famille Faure-de-Vercors, comme l’indiquent les armoiries situées au-dessus de la porte principale et au sommet de la tour d’escaliers. Située entre la cathédrale et le palais épiscopal, en face du quartier canonial (transformé ensuite par la construction de la chapelle des Jésuites), c’est une maison achetée par un membre de cette famille ayant probablement été chanoine. Cette famille Faure, devenue Faure-de-Vercors, est connue depuis le début du 13e siècle à Die et accède à la noblesse sans doute vers la fin du 14e siècle. Parking à proximité (moins d’une minute)

Pour la quatrième année consécutive, la galerie voûtée de cette bâtisse sera ouverte à une visite exceptionnelle et commentée par Jean Luc Printemps.

©Jeanne Van Monckhoven