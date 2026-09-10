Visite de bateaux classiques, Quai de la pointe / Port-Louis, Port-Louis

samedi 19 septembre 2026 · Quai de la pointe / Port-Louis · Port-Louis

Informations pratiques

Visite de bateaux classiques 19 et 20 septembre Quai de la pointe / Port-Louis Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites de bateaux classiques : sloop, cotre Marconi, Plan Sergent …

Quai de la pointe / Port-Louis Quai de la pointe, 56290 Port-Louis Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne https://www.ville-portlouis.fr/

Visites de bateaux classiques : sloop, cotre Marconi, Plan Sergent …

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