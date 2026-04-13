Visite de chantier de fouille, Prieuré médiéval et moderne de la Butte-Saint-Louis, Fontainebleau

Visite de chantier de fouille Vendredi 12 juin, 10h00 Prieuré médiéval et moderne de la Butte-Saint-Louis Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:30:00+02:00

Journée porte ouverte du chantier de fouille archéologique du prieuré de la Butte-Saint-Louis. Entrée libre et visite commentée par l’équipe de fouille.

Prieuré médiéval et moderne de la Butte-Saint-Louis Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France 0164873773 https://maps.app.goo.gl/5jP9iVH32cdV9SKKA L’ermitage de la Butte-Saint-Louis, perché sur sa butte de calcaire résiduel, est un des sites emblématiques de l’histoire de la forêt de Fontainebleau. Pour cette raison, il a été retenu par l’Office national des forêts pour être valorisé dans le cadre du label Forêt d’exception® dont bénéficie le massif depuis 2012.

La fouille archéologique de l’ermitage s’est imposée comme un préalable indispensable à une valorisation de qualité, afin de mettre au jour les vestiges enfouis de l’établissement et de révéler l’histoire et la vie du lieu et de ses occupants.

Le contexte historique local et l’historiographie générale sur les ermitages médiévaux et modernes ont très vite souligné l’intérêt de fouiller le site. Si l’érémitisme dispose d’études historiques nombreuses et détaillées, les établissements érémitiques occidentaux sont très peu documentés par l’archéologie. S’agissant ici d’un prieuré-ermitage dépendant, au Moyen Âge, d’une abbaye de chanoines réguliers, sa fouille pouvait permettre d’en savoir plus sur ce type d’établissement et d’en définir les caractères.

Pour mener à bien ces investigations, l’ONF et le Département de Seine-et-Marne se sont associés dans le cadre de fouilles programmées. Après une première campagne de sondages réalisée en 2017 pour diagnostiquer le potentiel stratigraphique du site, six campagnes de fouilles ont été menées depuis 2019 avec l’aide d’étudiants en archéologie.

Une chapelle et un bâtiment accolé sont construits dans les premières décennies du XIᵉ siècle. Cet établissement sera investi par une petite communauté de frères ermites dans le dernier quart du XIIe siècle. Des travaux sont alors entrepris et un cimetière se développe durant le XIIIᵉ siècle. La fin du Moyen Âge enregistre un net déclin de l’occupation, probablement en lien avec les malheurs du temps. Pour autant, des travaux importants modifient les lieux à cette époque. L’ermitage est réinvesti au XVIᵉ siècle au moment où tout le royaume connait un renouveau important de l’érémitisme. Les ermites se succèdent les uns après les autres et certains sont enterrés dans la chapelle. Les quelques éléments de vaisselle de table remontant à cette époque nous laissent entrevoir un certain confort de vie.

Durant toute la durée de l’occupation, la chapelle est ouverte aux fidèles, comme en témoignent l’aménagement et l’entretien d’un chancel entre la nef et le chœur liturgique. Les réfections multiples des sols au XVIIᵉ siècle témoignent de l’intensité de cette fréquentation qui rappelle qu’un pèlerinage très suivi se déroulait à la Saint-Louis sur la Butte.

Ce pèlerinage est l’occupation érémitique du lieu prendront fin après l’assassinat du dernier ermite en 1699 et la décision royale de raser l’établissement deux ans plus tard. Le site se situe sur une butte sableuse accessible par le chemin de randonnée n°12 des « chemins bleus » de la forêt de Fontainebleau. Le parking le plus proche se trouve au Cabret Masson. Compter 20 minutes de marches depuis ce parking.

Journées européennes de l’archéologie

© Sébastien Ronsseray (SDASM)