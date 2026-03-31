Visite de ferme Lait gourmand de le Moulière Lait Gourmand de la Moulière Bonneuil-Matours
samedi 24 octobre 2026 · Lait Gourmand de la Moulière · Bonneuil-Matours
Informations pratiques
Bonneuil-Matours
Visite de ferme Lait gourmand de le Moulière
Lait Gourmand de la Moulière 4 Logerie Bonneuil-Matours Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-24 11:30:00
Date(s) :
2026-10-24
Mélanie et Florentin vous invite à découvrir leur ferme Lait Gourmand de la Moulière à Bonneuil-Matours. A la tête d’un élevage de vaches laitières, ces deux producteurs ont choisi de se tourner vers le circuit court grâce à la vente directe de leur lait et de ses dérivées comme des savons ou encore de délicieuses glaces. .
Lait Gourmand de la Moulière 4 Logerie Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr
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English : Visite de ferme Lait gourmand de le Moulière
L’événement Visite de ferme Lait gourmand de le Moulière Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2026-09-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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