Visite de ferme Manissolle Le Chambon-sur-Lignon
Visite de ferme Manissolle Le Chambon-sur-Lignon mardi 21 juillet 2026.
Visite de ferme
Manissolle Gaec du Nid Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-07-21 11:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Rencontre avec les agriculteurs, découverte de l’exploitation, des animaux et des différentes cultures lentilles, huile de colza …
.
Manissolle Gaec du Nid Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 etavalla@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet the farmers, discover the farm, the animals and the different crops: lentils, rapeseed oil…
L’événement Visite de ferme Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon