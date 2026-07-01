Visite de la Banque de France d’Amiens, Banque de France Amiens, Amiens

Informations pratiques

Visite de la Banque de France d’Amiens Samedi 19 septembre, 09h30 Banque de France Amiens Somme

Visite gratuite d’1 heure sur inscription préalable plateforme Open Billet de l’Office du Tourisme et sur présentation d’une pièce d’identité .Samedi 19 septembre 2026 – 9 créneaux : 09h30, 10h, 11h, 11h30, 13h30, 14h, 15h, 15h30, 16h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Ensemble Dialoguons!

Le siège de la Banque de France dans la Somme, établi depuis 1856, se distingue par une architecture singulière témoignant de l’évolution de l’institution et de ses missions au fil des siècles. Ouvert à tous les publics, ce site offre une immersion dans la diversité des activités actuelles de la Banque, au service de l’économie, des particuliers et des entreprises. Un parcours guidé sera proposé aux visiteurs, leur permettant de découvrir des photographies et objets historiques, de participer à un atelier d’authentification des billets ainsi qu’à des actions d’éducation financière. La visite se conclura par un temps d’échange avec la direction et un expert, qui partageront leur expérience sur des thématiques contemporaines telles que le projet d’euro numérique ou la lutte contre la fraude aux moyens de paiement.

Pas d’accès PMR actuellement.

Banque de France Amiens 57 rue de la République 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 3414 https://www.banque-france.fr [{« type »: « link », « value »: « https://picardie-billet.for-system.com/z8501e4f68660x68660_fr-Service-Patrimoine-Amiens-Metropole.aspx?Param/IdProprio=6978 »}] « Ensemble, dialoguons !

Venez découvrir l’histoire et les missions de la Banque de France : exposition d’objets et de photographies d’époque, animations autour de l’éducation financière et des billets, et échange avec la direction sur l’actualité économique (politique monétaire, monnaie numérique, fraudes…). » Conditions d’accès : Visite gratuite avec inscription préalable obligatoire (et sur présentation d’une pièce d’identité) Tout public, accessible PMR

Pas d’accès PMR actuellement.

©Banque de France