Visite de la Banque de France de Belfort, Banque de France de Belfort, Belfort
Visite de la Banque de France de Belfort, Banque de France de Belfort, Belfort lundi 5 octobre 2026.
Visite de la Banque de France de Belfort Lundi 5 octobre, 10h00, 14h00 Banque de France de Belfort Territoire-de-Belfort
Entrée libre et gratuite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-05T10:00:00+02:00 – 2026-10-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-05T14:00:00+02:00 – 2026-10-05T17:00:00+02:00
La Banque de France de Belfort vous invite à sa première journée Portes Ouvertes, le lundi 05 octobre, de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00.
Sur le thème « Ensemble, dialoguons », cette journée sera l’occasion pour vous de découvrir notre succrusale et de rencontrer nos agents et experts.
Cette visite vous permettra de participer à des ateliers interactifs pour mieux comprendre le rôle de la Banque de France et ses missions.
Au fil de votre visite, vous participerez à plusieurs ateliers interactifs pour mieux comprendre le rôle de la Banque de France :
Atelier 1 (15 min) – Inclusion financière
Mieux connaitre les fichiers (FCC, FICP, FNCI) et les dispositifs de la Banque de France
Atelier 2 (15 min) – EDUCFI
Découvrez, de manière ludique, la stratégie d’éducation économique, budgétaire et financière
Atelier 3 (15 min) – Entreprises et conjoncture
Présentation de nos actions auprès des entreprises (cotation, médiation du crédit, accompagnement) et de nos travaux économiques
Atelier 4 (15 min) – Atelier Authentification
Venez découvrir comment détecter les faux billets
Atelier 5 (15 min) – Ensemble, dialoguons
Posez vos questions à un expert économiste de la Banque de France
Des surprises et des lots sont à gagner !
️ Entrée gratuite sur inscription via le lien ci-dessous, accès libre possible sous réserve de places disponibles
Banque de France de Belfort 1 Rue de la Cavalerie, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté
Cette visite vous permettra de participer à des ateliers interactifs pour mieux comprendre le rôle de la Banque de France.
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