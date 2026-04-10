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Visite de la Banque de France de Belfort, Banque de France de Belfort, Belfort

Visite de la Banque de France de Belfort, Banque de France de Belfort, Belfort

Visite de la Banque de France de Belfort, Banque de France de Belfort, Belfort lundi 5 octobre 2026.

Lieu : Banque de France de Belfort

Adresse : 1 Rue de la Cavalerie, 90000 Belfort

Ville : 90000 Belfort

Département : Territoire-de-Belfort

Début : lundi 5 octobre 2026

Fin : lundi 5 octobre 2026

Tarif : Entrée libre et gratuite.

Visite de la Banque de France de Belfort Lundi 5 octobre, 10h00, 14h00 Banque de France de Belfort Territoire-de-Belfort

Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-05T10:00:00+02:00 – 2026-10-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-05T14:00:00+02:00 – 2026-10-05T17:00:00+02:00

La Banque de France de Belfort vous invite à sa première journée Portes Ouvertes, le lundi 05 octobre, de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00.

Sur le thème « Ensemble, dialoguons », cette journée sera l’occasion pour vous de découvrir notre succrusale et de rencontrer nos agents et experts.

Cette visite vous permettra de participer à des ateliers interactifs pour mieux comprendre le rôle de la Banque de France et ses missions.

Au fil de votre visite, vous participerez à plusieurs ateliers interactifs pour mieux comprendre le rôle de la Banque de France :

Atelier 1 (15 min) – Inclusion financière
Mieux connaitre les fichiers (FCC, FICP, FNCI) et les dispositifs de la Banque de France

Atelier 2 (15 min) – EDUCFI
Découvrez, de manière ludique, la stratégie d’éducation économique, budgétaire et financière

Atelier 3 (15 min) – Entreprises et conjoncture
Présentation de nos actions auprès des entreprises (cotation, médiation du crédit, accompagnement) et de nos travaux économiques

Atelier 4 (15 min) – Atelier Authentification
Venez découvrir comment détecter les faux billets

Atelier 5 (15 min) – Ensemble, dialoguons
Posez vos questions à un expert économiste de la Banque de France

Des surprises et des lots sont à gagner !

️ Entrée gratuite sur inscription via le lien ci-dessous, accès libre possible sous réserve de places disponibles

Banque de France de Belfort 1 Rue de la Cavalerie, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté
Cette visite vous permettra de participer à des ateliers interactifs pour mieux comprendre le rôle de la Banque de France.

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