Visite de la Banque de France de Besançon, Banque de France de Besançon, Besançon

Visite de la Banque de France de Besançon Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France de Besançon Doubs

Limitée à 100 personnes par heure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La Banque de France à Besançon vous convie à sa deuxième journée portes ouvertes, organisée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Placée sous le thème « Ensemble, dialoguons », cette journée vous offrira une occasion unique de découvrir l’un des sites les plus emblématiques et habituellement peu accessible de Besançon.

Chaque visite, d’une durée d’environ 1h15, vous permettra de profiter pleinement des différents espaces et animations proposés.

Tout au long de votre parcours, vous pourrez participer à des ateliers interactifs afin de mieux comprendre les missions et le rôle de la Banque de France.

Au programme :

Apiculture et biodiversité : partez à la découverte de notre parc de 5 000 m², où nous produisons notre miel, et observez la richesse de la faune et de la flore locales ;

Muséographie et missions : plongez dans l’histoire des métiers d’autrefois et explorez les missions actuelles de la Banque de France ;

Les enjeux de la monnaie : échangez avec un expert sur les moyens de paiement, les cryptoactifs et le projet d’euro numérique ;

Éducation financière : testez vos connaissances grâce à l’animation ludique de la roue EDUCFI et sensibilisez-vous à la gestion des finances personnelles ;

Authentification des billets : apprenez à reconnaître les faux billets et découvrez les différentes formes de monnaie.

Nous serons ravis de vous accueillir nombreux pour cette journée placée sous le signe de la découverte et du partage.

Banque de France de Besançon 19 rue de la Préfecture, 25000 Besançon Besançon 25000 Chamars Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 65 21 25 https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-journee-portes-ouvertes-de-la-banque-de-france-de-besancon?_gl=1*16q7rz7*_gcl_au*MTQxMTUwNzY2Ni4xNzU2MTE2OTAzLjEzNjA3MDM3MDQuMTc1NjczMTM0MS4xNzU2NzMxMzQw*_ga*MTkwNjg5Nzg1My4xNzQ3MDU2NTY0*_ga_39H9VBFX7G*czE3NTY4ODQ5MDUkbzIxJGcxJHQ [{« type »: « email », « value »: « reg27-communication@banque-france.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-journee-portes-ouvertes-de-la-banque-de-france-de-besancon-1 »}] Accès piéton au 19 rue de la préfecture – 25000 Besançon

La Banque de France à Besançon vous convie à sa deuxième journée portes ouvertes, organisée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

© Banque de France de Besançon