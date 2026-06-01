Visite du jardin départagé, Jardin de la Galerie Topos, Besançon

Visite du jardin départagé Dimanche 7 juin, 13h30 Jardin de la Galerie Topos Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Le dimanche 7 juin, le jardin de la Galerie Topos se transforme en un espace vivant où les corps, le son et l’image dialoguent. Le duo Coco et Joly y déploie une performance dansée sensible et incarnée, explorant les tensions entre présence et disparition, ancrage et dérive. Leurs gestes, tantôt précis, tantôt relâchés, dessinent une écriture physique en constante mutation, invitant le public à une expérience immersive.

La musique de MIK MAK accompagne et traverse cette chorégraphie comme une matière organique. Rythmes fragmentés, nappes sonores et pulsations imprévisibles créent un paysage auditif en résonance avec les mouvements des danseurs. Le son agit ici comme un partenaire invisible, guidant, perturbant ou amplifiant les intentions du duo.

En dialogue avec la danse et la musique, la vidéo de CRL introduit une dimension visuelle supplémentaire. Projections, textures et images en mouvement viennent brouiller les frontières entre réel et fiction, intérieur et extérieur. L’ensemble compose une performance hybride où chaque médium enrichit l’autre, offrant au spectateur une expérience sensorielle complète au cœur du jardin.

Jardin de la Galerie Topos 6B boulevard Diderot, 25000 Besançon Besançon 25000 Fontaine Argent Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0632645000 http://www.galerie-topos.com Le jardin de la Galerie Topos est un espace à la fois intime et ouvert, niché au cœur du tissu urbain de Besançon. Il offre un cadre végétal propice à la rencontre entre les œuvres, les artistes et le public, où la nature devient un partenaire sensible des propositions artistiques. À la fois lieu de contemplation et d’expérimentation, ce jardin accueille des formes hybrides, favorisant une proximité directe avec les performances et les installations. Le jardin est accessible à tous, dans une logique d’accueil simple et convivial. Selon les événements, l’entrée peut être libre ou sur participation, invitant un public large à découvrir les propositions artistiques dans un cadre détendu.

En raison de sa configuration intime, la jauge peut être limitée afin de préserver la qualité de l’expérience et la sécurité des visiteurs. Il est donc conseillé d’arriver en avance lors des performances ou de se renseigner auprès de la galerie pour les modalités spécifiques d’accès.

Le dimanche 7 juin, le jardin de la Galerie Topos se transforme en un espace vivant où les corps, le son et l’image dialoguent. Le duo Coco et Joly y déploie une performance dansée sensible et les et…

© Garybaldy.uk