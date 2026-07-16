Visite de la Banque de France de Mâcon, Banque de France de Mâcon, Mâcon

Informations pratiques

Visite de la Banque de France de Mâcon Vendredi 18 septembre, 09h00 Banque de France de Mâcon Saône-et-Loire

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

La Banque de France de Mâcon a le plaisir de vous inviter à sa deuxième Journée Portes Ouvertes, qui se tiendra le vendredi 18 septembre 2026, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

Placée sous le thème « Ensemble, dialoguons », cette journée vous permettra de découvrir les missions de la Banque de France à travers plusieurs ateliers interactifs et d’échanger directement avec nos équipes.

Au programme :

Muséographie : découvrez l’histoire des métiers de la Banque de France et ses activités actuelles.

Entreprises et conjoncture : présentation de nos actions au service des entreprises (cotation, médiation du crédit, accompagnement) ainsi que de nos analyses économiques.

Ensemble, dialoguons : échanges avec des agents de la Banque de France autour des enjeux de la politique monétaire.

Authentification des billets : apprenez à détecter les faux billets et découvrez les différentes formes de la monnaie.

Éducation financière : participez à l’animation de la roue EDUCFI et sensibilisez-vous à la gestion des finances personnelles.

Entrée libre et gratuite.

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir nombreux lors de cette deuxième édition !

Pour vous inscire, cliquez ICI :

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Première Journée Portes Ouvertes de la Banque de France de Mâcon