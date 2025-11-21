Visite de la bibliothèque, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes
Visite de la bibliothèque, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes dimanche 7 juin 2026.
Visite de la bibliothèque Dimanche 7 juin, 11h00, 11h30, 14h30 Château fort-Musée Pyrénéen Hautes-Pyrénées
Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00
Matin
Visite de la bibliothèque à destination des enfants de 5 à 12 ans, accompagnés d’un adulte.
Partez à la découverte des grands livres d’images consacrés aux fleurs, aux plantes et aux oiseaux, au cœur de la bibliothèque du musée.
Après-midi
Visite de la bibliothèque à partir de 12 ans.
Tel un botaniste des XVIIIᵉ, XIXᵉ ou XXᵉ siècles, venez observer et scruter de remarquables planches originales du monde vivant, issues d’illustres ouvrages des fonds anciens de la bibliothèque du musée.
Château fort-Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562423737 http://www.chateaufort-lourdes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 42 37 37 »}, {« type »: « email », « value »: « chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr »}] Son jardin botanique agrémenté de sculptures et de maquettes d’architectures invite également à un moment de détente.
Rendez-vous aux jardins
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