Visite de la bibliothèque du chapitre, Bibliothèque du chapitre, Noyon

Informations pratiques

Visite de la bibliothèque du chapitre Samedi 19 septembre, 15h30 Bibliothèque du chapitre Oise

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Rares étaient les cathédrales dotées de leur propre librairie. Plus rares encore sont celles qui ont survécu aux aléas du temps. Venez découvrir comment la ville prend soin de ce bijou architectural.

Bibliothèque du chapitre Place Corbault, 60400 Noyon Noyon 60400 Centre-Ville Oise Hauts-de-France

Rares étaient les cathédrales dotées de leur propre librairie. Plus rares encore sont celles qui ont survécu aux aléas du temps. Venez découvrir comment la ville prend soin de ce bijou architectural.

©Ville de Noyon