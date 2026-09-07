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Visite de la bibliothèque du chapitre, Bibliothèque du chapitre, Noyon

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque du chapitre · Noyon

Visite de la bibliothèque du chapitre, Bibliothèque du chapitre, Noyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque du chapitre
Adresse
Place Corbault, 60400 Noyon
Ville
60400 Noyon
Département
Oise
Tarif
Limité à 12 personnes

Visite de la bibliothèque du chapitre Samedi 19 septembre, 15h30 Bibliothèque du chapitre Oise

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Rares étaient les cathédrales dotées de leur propre librairie. Plus rares encore sont celles qui ont survécu aux aléas du temps. Venez découvrir comment la ville prend soin de ce bijou architectural.

Bibliothèque du chapitre Place Corbault, 60400 Noyon Noyon 60400 Centre-Ville Oise Hauts-de-France
Rares étaient les cathédrales dotées de leur propre librairie. Plus rares encore sont celles qui ont survécu aux aléas du temps. Venez découvrir comment la ville prend soin de ce bijou architectural.

©Ville de Noyon

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