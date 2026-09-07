Visite de la bibliothèque du chapitre, Bibliothèque du chapitre, Noyon
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque du chapitre · Noyon
Informations pratiques
Visite de la bibliothèque du chapitre Samedi 19 septembre, 15h30 Bibliothèque du chapitre Oise
Limité à 12 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Rares étaient les cathédrales dotées de leur propre librairie. Plus rares encore sont celles qui ont survécu aux aléas du temps. Venez découvrir comment la ville prend soin de ce bijou architectural.
Bibliothèque du chapitre Place Corbault, 60400 Noyon Noyon 60400 Centre-Ville Oise Hauts-de-France
Rares étaient les cathédrales dotées de leur propre librairie. Plus rares encore sont celles qui ont survécu aux aléas du temps. Venez découvrir comment la ville prend soin de ce bijou architectural.
©Ville de Noyon
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