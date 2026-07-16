Visite de la bibliothèque, Maison de Victor Hugo, Paris

Informations pratiques

Visite de la bibliothèque 19 et 20 septembre Maison de Victor Hugo Paris

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Une visite découverte des collections de la bibliothèque patrimoniale de la Maison de Victor Hugo.

Victor Hugo s’intéressera toute sa vie à la question du patrimoine, à sa sauvegarde quand l’art gothique est en péril mais aussi à son évolution et à la diversité de ses expressions dans le temps.

Ainsi pour la sortie des Misérables, Hugo pose devant l’objectif de Nadar alors qu’il est déjà un défenseur du patrimoine écrit – il sera le premier à léguer ses manuscrits à la BN – et de la photographie encore naissante.

Maison de Victor Hugo 6 Place des Vosges, 75004 Paris, France Paris 75004 Quartier de l’Arsenal Paris Île-de-France 0142721016 https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr [{« type »: « email », « value »: « florence.rouzieres@paris.fr »}] Ancien hôtel Rohan-Guéménée du XVIIe siècle, remanié. M1 Saint-Paul, M8 Chemin Vert, M1, 5, 8 Bastille / Bus 20, 29, 65, 69, 96

Visite commentée

©maisons de Victor Hugo /Paris Musées