Visite de la bibliothèque patrimoniale, Bibliothèque patrimoniale et d’étude, Dijon

Informations pratiques

Visite de la bibliothèque patrimoniale 19 et 20 septembre Bibliothèque patrimoniale et d’étude Côte-d’Or

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Installée dans l’ancien collège jésuite, la bibliothèque patrimoniale et d’étude se distingue autant par l’architecture de ses lieux que par la richesse de ses collections. Une visite guidée vous mène à travers des salles du XVIIe au XIXe siècle, dont la célèbre salle des Devises à plafond peint, avec des étapes incontournables comme le globe Legrand.

Bibliothèque patrimoniale et d’étude 3 rue de l’École de Droit, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 84 16 http://bm.dijon.fr

Installée dans l’ancien collège jésuite, la bibliothèque patrimoniale et d’étude est remarquable par son bâti et ses collections. Visite guidée des salles du 17e au 19e siècle, parmi lesquelles la et…

©Vincent Arbelet