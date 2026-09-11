Visite de la Bourse de Commerce – Pinault Collection, Bourse de Commerce – Pinault Collection, Paris

Informations pratiques

Visite de la Bourse de Commerce – Pinault Collection 19 et 20 septembre Bourse de Commerce – Pinault Collection Paris

Accès gratuit dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la Bourse de Commerce – Pinault Collection ouvre gratuitement ses portes au public, de 11h à 19h. La réservation est conseillée.

En famille, seul ou entre amis, découvrez l’histoire du bâtiment, ses différents éléments architecturaux datant du 16e siècle à nos jours. La coupole en fer – l’une des premières réalisées en France –, la Salle des machines, l’escalier à double révolution ou encore le cylindre de béton de Tadao Ando.

Découvrez les premiers dévoilements de l’exposition « Remember Me », une traversée sensible de la photographie pensée comme une composition libre, où les œuvres dialoguent au-delà des époques. Plongez notamment dans les monographies dédiées à Irving Penn en Galerie 2, réunissant un ensemble exceptionnel de ses œuvres, et à Raymond Depardon en Galerie 3, offrant une exploration du territoire français où l’image se fait archive sensible du réel. Au sous-sol, la vidéo de Coleman Collins interroge les liens entre mémoire, histoire et reproduction des images, tandis que le film de Nan Goldin souligne leur force émotionnelle et leur pouvoir de réminiscence.

Profitez également des derniers jours de présentation de l’œuvre de Laura Lamiel, visible dans les vitrines historiques du bâtiment et dans la Salle des machines, en écho aux thématiques de trace, de présence et de souvenir qui traversent l’exposition.

Nos médiateurs – conférenciers vous accompagnent dans l’exploration de l’architecture historique du lieu et dans votre parcours à travers les expositions en cours.

Lien de réservation : https://billetterie.pinaultcollection.com/selection/timeslotpass?productId=10229947945626>mStepTracking=true&lang=fr

Bourse de Commerce – Pinault Collection 2 Rue de Viarmes, 75001 Paris, France Paris 75001 Quartier Les Halles Paris Île-de-France 0155046060 https://www.pinaultcollection.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pinaultcollection.com/selection/timeslotpass?productId=10229947945626>mStepTracking=true&lang=fr »}] [{« link »: « https://billetterie.pinaultcollection.com/selection/timeslotpass?productId=10229947945626>mStepTracking=true&lang=fr »}] La Bourse de commerce fut construite en 1888-1889 par l’architecte Henri Blondel, sur l’emplacement de l’ancien hôtel de Soissons. Elle est issue de l’adjonction d’éléments conservés dudit hôtel, de la Halle aux blés de Nicolas Le Camus de Mézières et de la deuxième coupole couvrant cette halle, par Belanger. Le bâtiment de Blondel, de forme circulaire, est constitué par 25 travées séparées par deux pilastres. L’architecture intérieure de la rotonde est surdécorée. Le décor symbolisant le commerce international (représentation des quatre points cardinaux et des cinq continents) a été réalisé par les peintres Laugée, Luminais, Mazerolle, Clairin et Lucas, L’ensemble constitue un témoin important de l’architecture de la fin du XIXe siècle.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la Bourse de Commerce – Pinault Collection ouvre gratuitement ses portes au public, de 11h à 19h. La réservation est conseillée.

© Florent Michel / 11h45 / Pinault Collection