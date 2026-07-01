Visite de la brasserie de Mai, Brasserie de Mai, Carvin
samedi 19 septembre 2026 · Brasserie de Mai · Carvin
Informations pratiques
Visite de la brasserie de Mai Samedi 19 septembre, 09h00, 10h30, 14h00, 15h30 Brasserie de Mai Pas-de-Calais
Sur inscription – 7€ pour 3 dégustations (12cl).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Une fabrique de bières authentiques, éco-responsables et locales !
La Brasserie de Mai, installée en plein cœur de Carvin, propose 5 bières permanentes et une bière éphémère à chaque nouvelle saison.
Après avoir brassé de l’air dans de nombreux domaines, du social à la musique, Julie et Olivier, ensemble à la ville comme à la scène, brassent aujourd’hui de la bière. Une reconversion évidente !
Ils sont à l’image de leur brasserie: passionnés et accueillants, simples et exigeants. Pour mieux les connaître, allez simplement goûter l’une ou l’autre de leurs bières. Ils y ont mis tout ce qu’ils sont…
Olivier a été formé au brassage par Olivier Sénéchal au CFFPA de Douai en 2016, il est membre de l’association les Amis de la Bière.
La Brasserie de Mai, c’est aussi le Bistrot de Mai, un lieu de vente et de dégustation de bières où vous pourrez goûter les fameuses tartines aux drêches et participer à des ateliers de brassage collectif !
Venez et participez à une visite exceptionnelle de ce lieu désormais emblématique de la vie carvinoise.
Brasserie de Mai 50 Rue Edouard Plachez, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 09 84 21 14 53 https://brasseriedemai.fr/ [{« type »: « email », « value »: « cesec@carvin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 74 35 »}] Une fabrique de bières authentiques, éco-responsables et locales !
La Brasserie de Mai, installée en plein cœur de Carvin, propose 5 bières permanentes et une bière éphémère à chaque nouvelle saison. Fabrique de bières – vente directe – bar – restaurant – événements – concerts …
La Brasserie de Mai, c’est aussi le Bistrot de Mai, un lieu de vente et de dégustation de nos bières où vous pourrez goûter nos tartines aux drêches et participer à des ateliers de brassage collectif ! mardi: 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
mercredi: 10h00 à 19h00
jeudi: 10h00/19h00 + restauration le midi
vendredi: 10h00 à 21h00 + restauration le midi
samedi: 10h00 à 19h00 + restauration le midi
Visite guidée et « dégustable » comme à la maison par Julie et Olivier en personne ! Brasserie de Mai Carvin
Mairie de Carvin
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