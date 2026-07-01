Visite de la brasserie de Mai, Brasserie de Mai, Carvin

Informations pratiques

Visite de la brasserie de Mai Samedi 19 septembre, 09h00, 10h30, 14h00, 15h30 Brasserie de Mai Pas-de-Calais

Sur inscription – 7€ pour 3 dégustations (12cl).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Une fabrique de bières authentiques, éco-responsables et locales !

La Brasserie de Mai, installée en plein cœur de Carvin, propose 5 bières permanentes et une bière éphémère à chaque nouvelle saison.

Après avoir brassé de l’air dans de nombreux domaines, du social à la musique, Julie et Olivier, ensemble à la ville comme à la scène, brassent aujourd’hui de la bière. Une reconversion évidente !

Ils sont à l’image de leur brasserie: passionnés et accueillants, simples et exigeants. Pour mieux les connaître, allez simplement goûter l’une ou l’autre de leurs bières. Ils y ont mis tout ce qu’ils sont…

Olivier a été formé au brassage par Olivier Sénéchal au CFFPA de Douai en 2016, il est membre de l’association les Amis de la Bière.

La Brasserie de Mai, c’est aussi le Bistrot de Mai, un lieu de vente et de dégustation de bières où vous pourrez goûter les fameuses tartines aux drêches et participer à des ateliers de brassage collectif !

Venez et participez à une visite exceptionnelle de ce lieu désormais emblématique de la vie carvinoise.

Brasserie de Mai 50 Rue Edouard Plachez, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 09 84 21 14 53 https://brasseriedemai.fr/ [{« type »: « email », « value »: « cesec@carvin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 74 35 »}] Une fabrique de bières authentiques, éco-responsables et locales !

La Brasserie de Mai, installée en plein cœur de Carvin, propose 5 bières permanentes et une bière éphémère à chaque nouvelle saison. Fabrique de bières – vente directe – bar – restaurant – événements – concerts …

La Brasserie de Mai, c’est aussi le Bistrot de Mai, un lieu de vente et de dégustation de nos bières où vous pourrez goûter nos tartines aux drêches et participer à des ateliers de brassage collectif ! mardi: 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

mercredi: 10h00 à 19h00

jeudi: 10h00/19h00 + restauration le midi

vendredi: 10h00 à 21h00 + restauration le midi

samedi: 10h00 à 19h00 + restauration le midi

Visite guidée et « dégustable » comme à la maison par Julie et Olivier en personne ! Brasserie de Mai Carvin

Mairie de Carvin