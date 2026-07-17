Visite de la Caserne Exelmans, Caserne Exelmans, Paris

Informations pratiques

Visite de la Caserne Exelmans Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Caserne Exelmans Paris

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Visite de la Caserne Exelmans

A l’occasion des journées du patrimoine Paris Habitat en partenariat avec le CAUE vous ouvre les portes de la Caserne Exelmans le 19 septembre pour deux sessions de visite à 10h et 14h.

Trois années auront été nécessaires pour transformer cette ancienne caserne de gendarmerie construite en 1909, en un ensemble mixte, petit quartier dans la ville, au cœur du 16e arrondissement. Ce programme se compose de :

• 50 nouveaux logements sociaux

• Une crèche de 36 berceaux

• Un centre de Protection maternelle et infantile

• Un centre d’hébergement et de réinsertion sociale de 53 places

• Une Maison relais de 26 logements, gérés par l’association Aurore.

Avec une visite guidée par le CAUE, la direction de la maîtrise d’ouvrage de Paris Habitat et le cabinet Brunnquell & André architectes, nous vous proposons de voir comment ce programme permet à cette caserne de revivre sur elle-même. Présentant en effet une forte valeur patrimoniale, elle a été préservée pour mettre en valeur les qualités architecturales des bâtiments, tout en les adaptant aux usages contemporains. Cette opération s’inscrit pleinement dans les objectifs de Paris Habitat de continuer à développer son offre nouvelle en faisant avec l’existant mais aussi de contribuer à la mixité sociale et à une offre de logements pour tous les publics. Portée par un budget de 30 millions d’euros, cette opération s’inscrit donc dans une logique durable permettant également de prioriser la déminéralisation au profit de la végétalisation et la réorganisation des espaces verts.

Au-delà de l’offre complémentaire, l’enjeu est ici de réinventer les modalités de gestion. Il ne s’agit pas de superposer les différentes parties de ce programme mais bien de les articuler, de les mutualiser dans le cadre d’une gestion partagée.

inscription gratuite mais obligatoire sur : https://caue.pr-rooms.com/release.aspx?ID=229274

Caserne Exelmans 51 boulevard Exelmans, 75016 Paris Paris 75016 Quartier d’Auteuil Paris Île-de-France http://www.parishabitat.fr [{« type »: « link », « value »: « https://caue.pr-rooms.com/release.aspx?ID=229274 »}] [{« link »: « https://caue.pr-rooms.com/release.aspx?ID=229274 »}]

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