Visite de la cathédrale et son quartier, Cathédrale Notre-Dame, Noyon
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Notre-Dame · Noyon
Informations pratiques
Visite de la cathédrale et son quartier 19 et 20 septembre Cathédrale Notre-Dame Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Chef-d’oeuvre du premier art gothique, la cathédrale de Noyon veille sur un quartier remarquablement conservé, rare exemple de ce type dans le nord de la France. De son cloître gothique à l’exceptionnelle bibliothèque du chapitre, partiez à la découverte de cet écran d’histoire et d’architecture.
Cathédrale Notre-Dame 3 parvis Notre-Dame, 60400 Noyon, France Noyon 60400 Saint-Blaise Oise Hauts-de-France 0344442188 https://www.ville-noyon.fr/bouger-et-sortir/patrimoine/la-cathedrale-gothique Chef d’œuvre du premier art gothique, la cathédrale Notre-Dame recèle un mobilier liturgique exceptionnel.
Chef-d’oeuvre du premier art gothique, la cathédrale de Noyon veille sur un quartier remarquablement conservé, rare exemple de ce type dans le nord de la France. De son cloître gothique à du partiez…
©L. Papadellis, 2021
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