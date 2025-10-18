UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mâcon

Visite de la Cathédrale Saint-Vincent, Cathédrale Saint-Vincent, Mâcon

samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Vincent · Mâcon

Visite de la Cathédrale Saint-Vincent, Cathédrale Saint-Vincent, Mâcon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cathédrale Saint-Vincent
Adresse
Place saint-vincent Mâcon
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire

Visite de la Cathédrale Saint-Vincent 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Vincent Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la cathédrale Saint-Vincent propose une exposition autour de ses 200 ans d’histoire. Les visiteurs pourront découvrir ce lieu emblématique du patrimoine religieux mâconnais, son histoire, sa mémoire et sa place dans la vie de la cité. Une animation autour de l’orgue de la cathédrale sera également proposée, avec présentation de l’instrument et temps musical.

Cathédrale Saint-Vincent Place saint-vincent Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la cathédrale Saint-Vincent propose une exposition autour de ses 200 ans d’histoire. Les visiteurs pourront découvrir ce lieu emblématique du son…

©Ville de Mâcon

À voir aussi à Mâcon (Saône-et-Loire)