Visite de la Cathédrale Saint-Vincent, Cathédrale Saint-Vincent, Mâcon

Informations pratiques

Visite de la Cathédrale Saint-Vincent 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Vincent Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la cathédrale Saint-Vincent propose une exposition autour de ses 200 ans d’histoire. Les visiteurs pourront découvrir ce lieu emblématique du patrimoine religieux mâconnais, son histoire, sa mémoire et sa place dans la vie de la cité. Une animation autour de l’orgue de la cathédrale sera également proposée, avec présentation de l’instrument et temps musical.

Cathédrale Saint-Vincent Place saint-vincent Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la cathédrale Saint-Vincent propose une exposition autour de ses 200 ans d’histoire. Les visiteurs pourront découvrir ce lieu emblématique du son…

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