Visite de la chapelle de Talcoëtmeur, Chapelle Saint-Marc, Plumelec

Informations pratiques

Visite de la chapelle de Talcoëtmeur 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Marc Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Chapelle Saint-Marc, nichée dans les bois

Exposition photos, appareils argentiques vous y attendront.

Chapelle Saint-Marc Talcoetmeur ,56420 Plumelec Plumelec 56420 Morbihan Bretagne https://www.plumelec.org/galerie-photos/decouvrir-plumelec/ Nichée dans un écrin de verdure, la chapelle est la fierté des habitants du village. Dernière rénovation en 1987, grâce à l’argent récolté lors de 6 kermesses.

Depuis 1975, simplement une messe par an en avril lors de la saint Marc.

Visite de la Chapelle Saint Marc

© mairie de Plumelec