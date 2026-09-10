Visite de la chapelle de Talcoëtmeur, Chapelle Saint-Marc, Plumelec
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Marc · Plumelec
Informations pratiques
Visite de la chapelle de Talcoëtmeur 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Marc Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Chapelle Saint-Marc, nichée dans les bois
Exposition photos, appareils argentiques vous y attendront.
Chapelle Saint-Marc Talcoetmeur ,56420 Plumelec Plumelec 56420 Morbihan Bretagne https://www.plumelec.org/galerie-photos/decouvrir-plumelec/ Nichée dans un écrin de verdure, la chapelle est la fierté des habitants du village. Dernière rénovation en 1987, grâce à l’argent récolté lors de 6 kermesses.
Depuis 1975, simplement une messe par an en avril lors de la saint Marc.
Visite de la Chapelle Saint Marc
© mairie de Plumelec
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