Visite de la chapelle des Cordeliers et du cloître, Couvent des Cordeliers, Dijon

Visite de la chapelle des Cordeliers et du cloître 19 et 20 septembre Couvent des Cordeliers Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors d’une visite libre, venez découvrir notre chapelle des Cordeliers ainsi que le cloître.

Couvent des Cordeliers 5 rue Turgot, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 42 88 60 Le monastère aurait été fondé en 1243 par des frères Franciscains (aussi appelés Cordeliers « gens de corde liés »). Les moines jouèrent un rôle considérable dans la vie dijonnaise et une partie des bâtiments fût affectée à la tenue des états de Bourgogne. À la Révolution, l’ordre fut dissout et le domaine morcelé, et une bonne partie des bâtiments furent démolis.

En 1859, le père Lacordaire racheta plusieurs bâtiments pour y rétablir un couvent de Dominicains. D’importants travaux eurent lieu : la chapelle fut créée dans l’ancien réfectoire. Les frères Dominicains s’installèrent durablement en

1923 jusqu’en 2002, date du départ des onze religieux. Les bâtiments actuels sont d’époques très diverses (du XIIIe au XXe siècle). De l’ancienne église monumentale construite en 1318, ne restent que quelques pans de murs intégrés dans les constructions voisines (on aperçoit encore les ogives des fenêtres face à la réception et l’abside). Nous pouvons encore

admirer l’ancienne sacristie et la salle capitulaire du XIIIe siècle, un très bel escalier d’honneur en pierre du XVIIe siècle, et

l’ancienne chapelle du XVe siècle.

Dans l’ancienne chapelle (aujourd’hui salle de séminaire), deux peintures témoignent de l’histoire du lieu :

– « La Crucifixion », par Henry Lerolle, réalisée en 1898 ;

– « La Vierge à l’Enfant », réalisée dans la 2e moitié du XVe siècle. Cette peinture se trouvait dans l’église qui n’est plus et fut intégrée à la chapelle en 1950.

On peut également y admirer une magnifique voûte en berceau de bois formant une carène de bateau qui est d’époque médiévale.

Le sequoia géant présent dans notre cloître fut planté en 1856.

Visite libre de notre chapelle des Cordeliers ainsi que du cloître.

© Dardenne Jane-Lise