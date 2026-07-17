Visite de la chapelle des Élus, Office de Tourisme, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme · Dijon
Informations pratiques
Visite de la chapelle des Élus 19 et 20 septembre Office de Tourisme Côte-d’Or
Accès libre par l’Office de Tourisme situé au 11 rue des Forges | 18 personnes maximum dans la chapelle | Accessible aux PMR.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, découvrez cette chapelle située dans le Palais des Ducs de Bourgogne. Construite entre 1738 et 1739, c’est l’un des édifices les plus intéressants du règne de Louis XV par sa conception et son décor.
Elle doit son parti monumental et décoratif exceptionnel à Jacques Gabriel, architecte du roi, qui modifia le programme initial conçu par Pierre Le Mousseux.
La chapelle fait partie des éléments protégés classés au titre des monuments historiques par arrêté de 1926.
Office de Tourisme 11 rue des Forges, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 44 11 44
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, découvrez cette chapelle située dans le Palais des Ducs de Bourgogne. Construite entre 1738 et 1739, c’est l’un des édifices les plus du règne de…
© DBTC
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