Visite de la Chapelle Saint-Christophe, Chapelle Saint-Christophe, Lorient

Informations pratiques

Visite de la Chapelle Saint-Christophe 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Christophe Morbihan

Le samedi, la visite est traduite en Langue des Signes Français (LSF).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Construite au XVe siècle par les Rohan, seigneurs de Guémené liés au château de Tréfaven, la chapelle Saint-Christophe domine un gué sur le Scorff. De style gothique, elle témoigne de ce que fut le pays de Lorient avant la naissance de la ville.

Chapelle Saint-Christophe Place Chapelle Saint-Christophe, 56100 Lorient, France Lorient 56100 Lanveur Morbihan Bretagne Chapelle avec chevet à trois pans comprenant un seul bras de croix vers le nord, qui a été allongé au XIXe siècle et transformé en collatéral. Au nord, un soubassement ancien indique la place d’un transept ou d’une sacristie. Le pignon ouest présente une particularité curieuse avec un renforcement de mur reposant sur deux colonnes engagées et un double arc.

Visite commentée de la chapelle

©Ville de Lorient