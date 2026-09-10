Visite de la Chapelle Saint-Yves, Chapelle Saint-Yves, Vannes

Informations pratiques

Visite de la Chapelle Saint-Yves Samedi 19 septembre, 14h00 Chapelle Saint-Yves Morbihan

Entrée libre. RDV sur le parvis de la chapelle, place Maurice Marchais /

Renseignements 02 97 01 64 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Frappée de péril en 1991, fermée au public pendant trente ans, cette magnifique chapelle jésuite du 17e siècle aurait disparu sans la détermination d’habitants profondément attachés à elle, la mobilisation de la commune, des institutions dédiées et l’engagement des entreprises du patrimoine. Ensemble, ils ont permis de mener entre 2020 et 2022 une restauration hors norme pour redonner vie à ce monument historique et assurer sa conservation pour l’avenir.

Ne manquez pas la visite de la nef et de sa superbe charpente.

Chapelle Saint-Yves Place Maurice Marchais 56000 Vannes Vannes 56000 Morbihan Bretagne 02 97 01 64 00 https://mairie-vannes.fr/chapelle-saint-yves La chapelle s’ouvre sur la place de l’hôtel de ville, autrefois place du marché. Elle se caractérise par des volumes simples, se compose d’une nef unique, d’un transept peu saillant, de grandes tribunes et d’un choeur réduit. La façade en pierre de taille de calcaire réalisée sur un soubassement de granite est à deux niveaux surmontés d’un haut fronton. Le décor se compose de pilastres d’ordres doriques et ioniques superposés reposant sur de hauts stylobates.

Journées Européennes du Patrimoine – la Chapelle Saint-Yves

Ville de Vannes