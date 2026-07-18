Visite de la chaufferie biomasse des Valendons, Chaufferie biomasse des Valendons, SODIEN, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Chaufferie biomasse des Valendons, SODIEN · Dijon
Informations pratiques
Visite de la chaufferie biomasse des Valendons Samedi 19 septembre, 09h00, 11h00 Chaufferie biomasse des Valendons, SODIEN Côte-d’Or
Sur inscription | 10 personnes maximum par visite | Consignes de sécurité : tenue adaptée obligatoire (pantalon et chaussures plates fermées), enfants acceptés à partir de 1,40 m, accompagnés d’un adulte, équipements de protection fournis sur place.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la chaufferie biomasse des Valendons ouvre ses portes pour une visite guidée.
Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir le fonctionnement du réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables et de récupération, et de visiter la chaufferie biomasse aux côtés de l’équipe SODIEN. Cette visite permettra de mieux comprendre les enjeux environnementaux et techniques liés à cette infrastructure.
Inscription :
contact.sodien@groupe-coriance.fr
03 80 76 98 90
Chaufferie biomasse des Valendons, SODIEN 22 rue des Valendons, 21000 Dijon Dijon 21000 Les Valendons Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 76 98 90 https://sodien.fr/ [{« link »: « mailto:contact.sodien@groupe-coriance.fr »}]
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la chaufferie biomasse des Valendons ouvre ses portes pour une visite guidée.
©Coriance
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