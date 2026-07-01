Visite de la cité Blémont : de l’ilot insalubre à la cité Blémont, Le café littéraire Le Petit Ney, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Le café littéraire Le Petit Ney · Paris
Informations pratiques
Visite de la cité Blémont : de l’ilot insalubre à la cité Blémont Samedi 19 septembre, 11h00 Le café littéraire Le Petit Ney Paris
limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Visite d’un quartier d’Habitation à Bon Marché, constuit dans les années 1930 sur un ancien ilot insalubre et sur le terrain de le l’ex Compagnie des Petites Voitures.
Le café littéraire Le Petit Ney 10 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris Paris 75018 Paris 18e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 62 00 00 https://lepetitney.fr https://m.facebook.com/Le-Petit-Ney-490578364286756 [{« type »: « email », « value »: « lecafelitteraire@lepetitney.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 42 62 00 00 »}] Café associatif né en 1999 de la volonté d’habitants du quartier (activités culturelles et d’éducation populaire) Transports en commun, Vélib’
Circuit « Cité Blémont »
archives Le Petit Ney/Paris Habitat
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