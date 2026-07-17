Visite de la collection de livres d’artiste : itinéraires de Michel Butor, Médiathèque centre-ville, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Visite de la collection de livres d’artiste : itinéraires de Michel Butor Dimanche 20 septembre, 11h00 Médiathèque centre-ville Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et pour le centenaire de la naissance de Michel Butor, mettez-vous en piste ! Lors d’ateliers créatifs originaux et de visites dédiées pour tous les âges, venez à la rencontre des perles rares de notre collection de livres d’artiste, un patrimoine littéraire original, situé à la croisée des arts plastiques et de la poésie.

Découvrez la collection de livres d’artiste au travers des voyages et rêveries poétiques de l’écrivain Michel Butor, « l’homme-bibliothèque » qui a co-réalisé un millier de livres d’artiste.

Médiathèque centre-ville 33 rue du gouverneur Général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 0141238162 https://mediatheque.ville-issy.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0141238069 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-issy.fr/ »}]

Visite commentée

© Centenaire Michel Butor