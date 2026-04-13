Saint-Aignan

Visite de La collégiale de Saint-Aignan

9 Place de l’église Saint-Aignan Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Remarquable édifice roman construit entre le XIe et le XIIe siècle, la collégiale de Saint-Aignan se distingue par ses peintures murales, ses chapiteaux sculptés ainsi que sa crypte exceptionnelle.

Remarquable édifice roman construit entre le XIe et le XIIe siècle, la collégiale de Saint-Aignan se distingue par ses peintures murales, ses chapiteaux sculptés ainsi que sa crypte exceptionnelle. 6 .

9 Place de l’église Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 97 70 08

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English :

A remarkable Romanesque edifice built between the 11th and 12th centuries, the collegiate church of Saint-Aignan boasts wall paintings, sculpted capitals and an exceptional crypt.

L’événement Visite de La collégiale de Saint-Aignan Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Sud Val de Loire