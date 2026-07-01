Visite de la cour d’honneur et de la Chapelle de l’institut Saint Thomas de Villeneuve, Institut Saint Thomas de Villeneuve, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Visite de la cour d’honneur et de la Chapelle de l’institut Saint Thomas de Villeneuve Samedi 19 septembre, 13h00 Institut Saint Thomas de Villeneuve Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’institut Saint Thomas de Villeneuve ouvre les portes de sa cour d’honneur et de sa Chapelle restaurée en 2016.

Institut Saint Thomas de Villeneuve 15 rue des Louviers 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Visite libre Visite de la cour d’honneur et de la chapelle

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