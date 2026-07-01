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Visite de la cour d’honneur et de la Chapelle de l’institut Saint Thomas de Villeneuve, Institut Saint Thomas de Villeneuve, Saint-Germain-en-Laye

samedi 19 septembre 2026 · Institut Saint Thomas de Villeneuve · Saint-Germain-en-Laye

Visite de la cour d’honneur et de la Chapelle de l’institut Saint Thomas de Villeneuve, Institut Saint Thomas de Villeneuve, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Institut Saint Thomas de Villeneuve
Adresse
15 rue des Louviers 78100 Saint-Germain-en-Laye
Ville
78100 Saint-Germain-en-Laye
Département
Yvelines

Visite de la cour d’honneur et de la Chapelle de l’institut Saint Thomas de Villeneuve Samedi 19 septembre, 13h00 Institut Saint Thomas de Villeneuve Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’institut Saint Thomas de Villeneuve ouvre les portes de sa cour d’honneur et de sa Chapelle restaurée en 2016.

Institut Saint Thomas de Villeneuve 15 rue des Louviers 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France
Visite libre Visite de la cour d’honneur et de la chapelle

© STV

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