Visite de la crypte Fabert, Crypte du tombeau du Maréchal Fabert, Sedan
samedi 19 septembre 2026 · Crypte du tombeau du Maréchal Fabert · Sedan
Informations pratiques
Visite de la crypte Fabert 19 et 20 septembre Crypte du tombeau du Maréchal Fabert Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez la crypte Fabert, seul vestige du couvent des Capucins qui dominait autrefois la ville.
Crypte du tombeau du Maréchal Fabert Résidence Ardennes, avenue Winston Churchill, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 26 85 70 http://www.sedan.fr À l’intérieur de la crypte, de style gothique tardif et seul vestige du couvent des Capucins qui dominait la ville, se trouve le tombeau du maréchal Fabert, premier gouverneur royal de Sedan après son rattachement à la France en 1642. Près de la tour « Les Fougères » Au bout de l’avenue Winston Churchill
Découvrez la crypte Fabert, seul vestige du couvent des Capucins qui dominait autrefois la ville. Cette crypte de style gothique tardif abrite le tombeau du maréchal Fabert, premier gouverneur de le…
©Service du Patrimoine/Ville de Sedan
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