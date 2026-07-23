Informations pratiques

Saint-Martin-la-Pallu

Visite de la ferme de Blas’lait

Saint-Martin-la-Pallu Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Visitez la ferme, gérée par trois associés passionnés par leur métier. Découvrez la transformation laitière du lait au yaourt en passant par le beurre et le fromage. Terminez par une dégustation et une visite de la boutique.

Visitez la ferme, gérée par trois associés passionnés par leur métier. Découvrez la transformation laitière du lait au yaourt en passant par le beurre et le fromage. Terminez par une dégustation et une visite de la boutique. .

Saint-Martin-la-Pallu 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

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English : Visite de la ferme de Blas’lait

Visit the farm, run by three partners who are passionate about their craft. Discover the dairy production process: from milk to yogurt, including butter and cheese. Finish with a tasting and a visit to the farm shop.

L’événement Visite de la ferme de Blas’lait Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme du Haut-Poitou