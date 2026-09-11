Visite de la Fondation Eugène Napoléon, Fondation Eugène Napoléon, Paris

Informations pratiques

Visite de la Fondation Eugène Napoléon 19 et 20 septembre Fondation Eugène Napoléon Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Ouverture exceptionnelle de la Fondation Eugène Napoléon pour les Journées Européennes du Patrimoine

les 19 et 20 septembre 2026 de 14h30 à 17h30

Cette année, la Fondation Eugène Napoléon fête le bicentenaire de la naissance de sa fondatrice, l’impératrice Eugénie, et les 170 ans de sa création. A cette occasion, la Fondation Eugène Napoléon proposera durant les Journées Européennes du Patrimoine plusieurs animations, présentées par des Cent-Gardes, corps de cavalerie créé sous le Second Empire pour escorter l’empereur Napoléon III.

Au programme:

– Salons musicaux de l’Impératrice

– Présentation d’uniformes

– Présentation des arts de la table

– Présentation de l’importance des manufactures

Vous pourrez par ailleurs visiter la Fondation en parcours libre ou en parcours commenté par des étudiants en BTS Tourisme de l’Institut Supérieur Clorivière, établissement présent au sein de la Fondation Eugène Napoléon.

Fondation Eugène Napoléon 254 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France 01 43 79 76 61 http://fondation-eugenenapoleon.org/ Fondation créée par l’Impératrice Eugenie en 1856. 100 m du métro Nation

Visite libre, visite commentée

©Fondation Eugène Napoléon