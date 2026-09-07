Visite de la Fontaine de la Pissotte, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Visite de la Fontaine de la Pissotte Dimanche 20 septembre, 10h00 Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Dissimulée derrière une porte discrète se cache la Fontaine de la Pissotte, l’un des lieux les plus insolites de Saint-Germain-en-Laye. Source aux vertus réputées, prisée des rois de France, elle dévoile au fil de la visite ses légendes, son étonnant surnom et les secrets de son prestigieux passé.

Réservation à partir du 1er septembre.

Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://reservation.seine-saintgermain.fr »}]

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