Visite de la Galerie Dior, La Galerie Dior, Paris

Informations pratiques

Visite de la Galerie Dior 19 et 20 septembre La Galerie Dior

Tarif unique à 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026, la Galerie Dior ouvrira ses portes de 11h à 19h, avec un tarif unique à 5€.

Ouverture des inscriptions le 20 août, la réservation en ligne d’un créneau est recommandée.

La dernière entrée se fait à 17h30.

La Galerie Dior 11 rue François Ier 75008 Paris Paris 75008 Quartier des Champs-Élysées Île-de-France +33 1 82 20 22 00 https://www.galeriedior.com La Galerie Dior témoigne de l’audace visionnaire de Christian Dior et de ses successeurs, en dévoilant des modèles, des croquis originaux et des documents d’archives, mais aussi des accessoires et des pièces d’exception.

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KRISTEN PELOU