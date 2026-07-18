Visite de la Halle 38, Halle 38, Dijon

Informations pratiques

Visite de la Halle 38 19 et 20 septembre Halle 38 Côte-d’Or

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les ateliers d’artistes plasticiens de la Halle 38 vous ouvrent leurs portes. Vous pourrez rencontrer près d’une vingtaine d’artistes et discuter avec eux sur de leur pratique.

Halle 38 3 et 7 allée Genéviève Laroque, 21000 Dijon Dijon 21000 La Maladière Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 45 93 15 68 Depuis 2006, la Ville de Dijon met à la disposition d’artistes émergents des ateliers d’artistes. En juillet 2015, la Ville de Dijon fait l’acquisition de la Halle 38 située dans l’écoquartier Heudelet. Ce bâtiment a fait l’objet d’une complète réhabilitation. Lors des Journées européennes du patrimoine, le public pourra approcher les différentes esthétiques plastiques en visitant les ateliers (peinture, sculpture, céramique, dessin, etc.). Tramway, bus, voiture et parking proche.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les ateliers d’artistes plasticiens de la Halle 38 vous ouvrent leurs portes. Vous pourrez rencontrer près d’une vingtaine d’artistes et discuter…

©Philippe Bornier / Ville de Dijon