Visite de la machinerie du funiculaire de Bregille, Funiculaire de Bregille (gare haute), Besançon

Informations pratiques

Visite de la machinerie du funiculaire de Bregille 19 et 20 septembre Funiculaire de Bregille (gare haute) Doubs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la machinerie du funiculaire de Bregille. Construite en 1912 par les ateliers Louis de Roll (Berne, Suisse), elle fonctionna jusqu’à la fermeture du funiculaire en 1987. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 2011, tout comme les deux gares du funiculaire. Des visites d’une durée de 15 à 30 minutes vous seront proposées en continu samedi et dimanche de 14h à 18h par un membre de l’association Les Amis du funiculaire.

Ne manquez pas également les visites guidées de la gare basse, proposées durant ces deux journées.

Funiculaire de Bregille (gare haute) 3 chemin des Monts de Bregille du Haut, 25000 Besançon Besançon 25000 Bregille Doubs Bourgogne-Franche-Comté http://www.besancon-funiculaire.com

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la machinerie du funiculaire de Bregille. Construite en 1912 par les ateliers Louis de Roll (Berne, Suisse), elle fonctionna la du…

© Les Amis du funiculaire de Besançon