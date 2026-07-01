Visite de la mairie actuelle de Castillonnès, Commune de Castillonnès, Castillonnès

Informations pratiques

Visite de la mairie actuelle de Castillonnès 19 et 20 septembre Commune de Castillonnès Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite accompagnée de l’ancien complexe abbatial de Cadouin, ensemble architectural édifié au XIIIe siècle.

Cette visite vous permettra de découvrir l’histoire de ce remarquable site monastique ainsi que les principaux bâtiments qui témoignent de son riche passé.

Commune de Castillonnès Place des Cornières, 47330 Castillonnès Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 32 77 27 40 https://www.mairie-castillonnes.fr Bastide du XIIIe siècle. Visite dans les rues de la bastide.

Visite accompagnée de l’ancienne c0mp-lexe de l’abbaye de Cadouin, batiment construit le 13e siècle

©Richard Bogg