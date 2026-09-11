Visite de la Maison Gainsbourg sous un nouvel angle, Maison Gainsbourg, Paris

Informations pratiques

Visite de la Maison Gainsbourg sous un nouvel angle Samedi 19 septembre, 19h00 Maison Gainsbourg Paris

Visite gratuite de la Maison Gainsbourg. Parcours « Maison & Musée » : uniquement sur inscription avec tirage au sort le 15/09/2026. Parcours « Musée seul » et Gainsbarre : ouverts à tous dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Pour célébrer son troisième anniversaire, la Maison Gainsbourg a le plaisir de s’associer de nouveau aux Journées européennes du patrimoine à travers une programmation sur mesure.

Après plus de 32 années d’attente, la Maison Gainsbourg s’est imposée dès son ouverture en septembre 2023 comme un lieu culturel incontournable à Paris, dédié à la transmission de l’œuvre de Serge Gainsbourg. Voulu et mené par sa fille Charlotte, ce projet offre une plongée au cœur de l’univers créatif et personnel de l’artiste.

Pour sa troisième participation, la Maison Gainsbourg propose une visite gratuite de ses espaces rue de Verneuil dans la soirée du samedi 19 septembre dès 19h.

– Au 5 bis : la maison historique dans laquelle Serge Gainsbourg a vécu pendant 22 ans, intérieur légendaire conservé intact depuis sa disparition en 1991. Elle se visite sur une bande-son originale créée par Soundwalk Collective en collaboration avec Charlotte Gainsbourg.

– En face, au numéro 14 : un musée retraçant la vie et la carrière de l’artiste à travers un parcours chronologique formé de 400 objets originaux et d’une sélection d’archives rares et inédites. En fin de parcours, découvrez l’exposition temporaire consacrée au titre « Je t’aime… moi non plus ». L’expérience se prolonge ensuite au Gainsbarre, restaurant et bar à cocktails feutré, puis se termine dans la librairie-boutique qui propose différentes collections pour évoquer le riche univers de l’artiste.

Pour cette édition dédiée au thème « Patrimoine de la photographie », la visite du musée sera ponctuée d’échanges avec des médiateurs, qui proposeront des arrêts sur image autour d’objets spécifiques de la collection permanente.

Jusqu’au 14 septembre inclus, inscrivez-vous sur le site de la Maison Gainsbourg pour tenter de remporter deux invitations « Maison & Musée ». Au vu du nombre de places limitées, un tirage au sort est prévu le 15 septembre. Le parcours « Musée seul » et le Gainsbarre sont ouverts à tous (sans réservation et dans la limite des places disponibles le soir de l’événement).

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Maison Gainsbourg 14 rue de Verneuil, 75007 Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France https://www.maisongainsbourg.fr/ https://www.instagram.com/maisongainsbourg/;https://www.facebook.com/maisongainsbourg;https://www.linkedin.com/company/maisongainsbourg/about/;https://www.maisongainsbourg.fr/newsletter [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisongainsbourg.fr/fr/journees-europeennes-du-patrimoine »}] [{« link »: « http://linktr.ee/maisongainsbourg »}] Serge Gainsbourg (1928-1991) baigne dès l’enfance dans un environnement artistique exigeant. D’abord intéressé par la peinture, il débute sa carrière musicale dans les années 1950 en faisant ses débuts d’interprète en 1957 au cabaret Milord l’Arsouille.

L’artiste s’installe au 5 bis rue de Verneuil en 1969, dans le 7ème arrondissement de Paris. À la fois lieu d’inspiration, de création et de rencontre, le « 5 bis » est devenu un élément à part entière de l’œuvre de Serge Gainsbourg.

En septembre 2023, Charlotte Gainsbourg rend accessible l’hôtel particulier de son père. La Maison Gainsbourg propose une visite de la maison historique, intérieur légendaire conservé intact depuis la disparition de Serge Gainsbourg en 1991, et du musée retraçant la vie et la carrière de l’artiste.

Le Gainsbarre, restaurant et bar à cocktails feutré, ainsi que la librairie-boutique sont en accès libre. Ouverture les mardis, jeudis et samedis de 9h30 à 21h, les mercredis et vendredis de 9h30 à 22h30, le dimanche de 9h30 à 20h. RER C : Musée-d’Orsay. Métros : Palais-Royal – Musée-du-Louvre (ligne 1), Saint-Germain-des-Prés (ligne 4) ou Rue-du-Bac (ligne 12). Bus : Lignes 27, 39, 95, arrêt Pont-du-Carrousel – Quai-Voltaire.

Visite commentée parcours « Maison et Musée »

Façade du 5 bis rue de Verneuil © Alexis Raimbault pour la Maison Gainsbourg