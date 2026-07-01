Visite de la Maison Schott et sa véranda « École de Nancy », Maison Schott, Nancy

Informations pratiques

Visite de la Maison Schott et sa véranda « École de Nancy » Samedi 19 septembre, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 Maison Schott Meurthe-et-Moselle

Groupes limités à 18 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visites guidées à horaires fixes.

Maison Schott 6 quai Choiseul 54000 Nancy Nancy 54000 III Maisons, Crosne, Vayringe Meurthe-et-Moselle Grand Est https://my.weezevent.com/visite-de-la-maison-schott-19-septembre-2026-journees-du-patrimoine http://ramelli.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-de-la-maison-schott-19-septembre-2026-journees-du-patrimoine »}] Visite de la véranda Art nouveau « École de Nancy » datée de 1900. Ni sanitaires ni accès PMR.

Site privé.

Inscription obligatoire aux horaires de visites, limitées à 18 personnes par groupe.

Visites guidées à horaires fixe.

©Ramelli