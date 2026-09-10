Visite de la Mine de la Villeder, Mine de La Villeder, Val d’Oust

Informations pratiques

Visite de la Mine de la Villeder 19 et 20 septembre Mine de La Villeder Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’ancienne mine d’étain de la Villeder, l’un des grands sites miniers bretons du XIXe siècle.

Au fil de la visite, vous découvrirez l’histoire des mineurs, les méthodes d’extraction de la cassitérite, les vestiges de la laverie et les installations qui permettaient de séparer le minerai de la roche.

Une visite guidée accessible à tous, pour mieux comprendre cette aventure humaine, industrielle et patrimoniale de Val d’Oust.

Mine de La Villeder Le Roc Saint André – 56460 Val d’Oust Val d’Oust 56460 Morbihan Bretagne 02 97 74 93 53 https://www.facebook.com/profile.php?id=100088095896009 La mine de la Villeder : un patrimoine minier riche et tumultueux

Des origines antiques à la redécouverte

L’exploitation de l’étain en Bretagne remonte à l’âge du Bronze, et des traces d’activités

minières celtes et romaines ont été découvertes sur le site de la Villeder. Cependant, c’est en 1834 que le gisement est redécouvert par le propriétaire du château local, intrigué par une pierre noire identifiée comme de la cassitérite (minerai d’étain). Cette découverte marque le début d’une exploitation industrielle.

L’apogée au XIXe siècle

En 1856, la mine obtient une concession de 17 443 hectares, devenant la plus grande

concession minière de France.

L’exploitation atteint son apogée entre 1856 et 1860 avec 480 ouvriers et une production

totale de 50 tonnes d’étain. Les travaux incluent des puits atteignant jusqu’à 56

mètres de profondeur et des infrastructures modernes pour l’époque (lavoirs, ateliers

mécaniques, fonderie).

La mine participe à l’Exposition universelle de 1855 à Paris, où elle reçoit une médaille

pour la qualité de ses échantillons. Parking Brasserie Lancelot – Non accessible aux PMR

Partez à la découverte de l’ancienne mine d’étain

©communication-mairieValdOust