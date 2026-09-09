Visite de la Miranda, un jardin suspendu avec vue sur la ville, Jardin de la Miranda, Perpignan
dimanche 20 septembre 2026 · Jardin de la Miranda · Perpignan
Informations pratiques
Visite de la Miranda, un jardin suspendu avec vue sur la ville Dimanche 20 septembre, 09h30 Jardin de la Miranda Pyrénées-Orientales
Visite guidée gratuite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00
Accompagné d’un guide-conférencier du service Ville d’art et d’histoire, découvrez le bastion Saint-Jacques sous un regard croisé entre patrimoine et paysage. Au fil de la visite, les essences méditerranéennes dialoguent avec les pierres anciennes de cet ouvrage défensif, édifié par Calvi puis remanié par Vauban. Depuis ce promontoire, profitez d’un point de vue exceptionnel qui invite à lire autrement l’histoire de la ville et de son environnement.
Jardin de la Miranda Rue de la Miranda, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Jacques Pyrénées-Orientales Occitanie
Visite organisée par le service Ville d’art et d’histoire, presentée par un guide-conférencier.
©Ville de Perpignan
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