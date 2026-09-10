Visite de la mosquée de la paix, Mosquée de Corbeil-Essonnes, Corbeil-Essonnes
samedi 19 septembre 2026 · Mosquée de Corbeil-Essonnes · Corbeil-Essonnes
Informations pratiques
Visite de la mosquée de la paix 19 et 20 septembre Mosquée de Corbeil-Essonnes Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découverte de la mosquée à travers son histoire, une exposition, une visite guidée.
Des ateliers, une initiation à la calligraphie ou une dégustation attendent le visiteur.
Mosquée de Corbeil-Essonnes 2 avenue du Général de Gaulle 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 07 66 32 51 99 https://www.mosquee-corbeil.fr/ Gare RER à 5 minutes – Bus à 100m – Parking disponible
Visite commentée et atelier calligraphie
©mairiecorbeilessonnes
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