Visite de la MSH Paris Nord, MSH Paris Nord, Saint-Denis

Informations pratiques

Visite de la MSH Paris Nord Samedi 19 septembre, 14h30 MSH Paris Nord Seine-Saint-Denis

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

– 14h30 Visite de la MSH Paris Nord

Présentation par la directrice adjointe Giulia Filacanapa puis déambulation dans les étages à travers les expositions jusqu’au jardin.

– 14h40 – 15h Visite guidée de l’exposition

Géographie intime des capitales

par le photographe Vincent Delcourt

L’exposition appréhende les capitales non comme de simples centres administratifs, mais comme des scènes où se matérialisent les stratégies spatiales du pouvoir, les récits de l’identité nationale et la quotidienneté des habitants. À travers un récit visuel tissé à partir d’Ankara, d’Astana, d’Abou Dabi et du Caire, elle nous invite à lire le paysage urbain comme un texte politique.

– 15h30 – 15h50 Visite guidée de l’exposition

La patrimonialisation alternative des vestiges industriels – l’usine Babcock à La Courneuve

par les porteuses du projet : Manon Faucher, Maia Gattas et Thomazine Zoler la commissaire de l’exposition

L’exposition est le résultat d’une recherche sur la patrimonialisation des vestiges industriels des périphéries de Plaine Commune. Ce site Babcock de la Courneuve, en pleine mutation, est au cœur de grands projets de rénovation urbaine. Comme pour plusieurs anciens sites industriels de Plaine Commune, la proximité de l’usine Babcock avec Paris en fait un enjeu foncier majeur dans les dynamiques métropolitaines actuelles.

– 16h – 16h30 Visite du jardin de la MSH Paris Nord

Le jardin de la MSH Paris Nord est un lieu de biodiversité. Il s’inspire du concept de jardin en mouvement du paysagiste Gilles Clément : les espèces plantées y sont laissées libres à la reconquête, simplement guidées par quelques fauches annuelles. Il accueille des plantes vagabondes et permet à tous, humains et non humains, de coexister sur ce territoire : végétaux, oiseaux, insectes… Au fil d’une promenade commentée, Marianne Hérard, anthropologue de la ville, ingénieure de recherche à la MSH Paris Nord et référente jardin, propose de vous faire découvrir l’histoire et la biodiversité de cet écosystème singulier en milieu urbain.

Avertissement, nous ne sommes pas en mesure de proposer la visite à des enfants et des femmes enceintes.

Découvrir toute la programmation des JEP de la MSH Paris Nord sur son site : https://www.mshparisnord.fr/

MSH Paris Nord 20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 55 93 93 00 https://www.mshparisnord.fr/ https://www.facebook.com/MSHParisNord;https://www.linkedin.com/company/5091122/;https://www.canal-u.tv/producteurs/msh_paris_nord;https://bsky.app/profile/www.mshparisnord.fr [{« link »: « https://www.mshparisnord.fr/ »}] Unité d’appui et de Recherche soutenue par le CNRS et les universités Paris 8 et Université Sorbonne Paris Nord (UAR 3258).

Visite commentée

© Flavie Jeannin