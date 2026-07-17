Visite de la Porte Saint-Georges, Porte Saint-Georges, Vendôme
dimanche 20 septembre 2026 · Porte Saint-Georges · Vendôme
Informations pratiques
Visite de la Porte Saint-Georges Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h30 Porte Saint-Georges Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visites guidées toutes les 30 minutes par une guide conférencière.
Accès exceptionnel à la salle des mariages.
Porte Saint-Georges Rue Poterie, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Ancienne porte médiévale au sud des fortifications de Vendôme, décor Renaissance du XVIe siècle. La porte a été concédée aux échevins de Vendôme en 1467 pour y tenir leur assemblée. Restaurée au XIXe siècle, elle brûle en 1940 à la suite d’un bombardement et fut restaurée de 1954 à 1959. Actuellement, sa salle principale accueille les mariages.
Visites guidées toutes les 30 minutes par une guide conférencière.
©Ville de Vendôme
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