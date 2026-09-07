Visite de la préfecture du Pas-de-Calais, Préfecture du Pas-de-Calais, Arras

Informations pratiques

Visite de la préfecture du Pas-de-Calais Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Préfecture du Pas-de-Calais Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de la cour d’honneur, de l’hôtel, du parc avec son potager, et de l’ancien hall d’accueil.

Visite guidée sur inscription

Préfecture du Pas-de-Calais Place de la préfecture, 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.pas-de-calais.gouv.fr »}]

Visite de la cour d’honneur, de l’hôtel, du parc avec son potager, et de l’ancien hall d’accueil.

© Préfecture du Pas-de-Calais à Arras – P. Roches