Visite de la Promenade Pereire à la place de la porte Maillot à la sortie de la gare RER C Pereire Levallois Paris
Visite de la Promenade Pereire à la place de la porte Maillot à la sortie de la gare RER C Pereire Levallois Paris mardi 30 juin 2026.
30/06/2026 14H30 De
la Promenade Pereire à la place de la porte Maillot*
Ce jardin sur dalle, construit sur le trajet de l’ancien chemin de fer ceinturant Paris, déroule un ruban vert à la végétation abondante. Grâce aux aménagements de la porte Maillot, ce chemin écologique est connecté au Bois de Boulogne. La plantation de 1 500 arbres d’essences forestières, pins sylvestres, charmes, bouleaux…, sur le nœud routier de la porte Maillot, permet l’établissement d’un nouveau paysage facilitant les déplacements doux ainsi que la circulation de la faune et de la flore sauvages.
Rendez-vous : à la sortie de la gare RER C Pereire Levallois
Quand la ville se végétalise et dessine un corridor écologique.
Le mardi 30 juin 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-30T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-30T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-30T14:30:00+02:00_2026-06-30T16:00:00+02:00
à la sortie de la gare RER C Pereire Levallois Place du Marechal Juin 75017 Paris
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