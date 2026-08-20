Visite de la salle à l’italienne et du foyer public, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Monsigny · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Visite de la salle à l’italienne et du foyer public Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais
jauge limitée, gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
A l’occasion des Journées du Patrimoine, un médiateur du théâtre et un guide conférencier du service Ville d’art et d’histoire vous font découvrir la salle de spectacles emblématique du monument du 19e siècle, et le foyer public.
Tout public, jauge limitée. Durée 45 minutes
Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Découvrez ces deux espaces emblématiques du théâtre de Boulogne-sur-Mer
Théâtre Monsigny – Ville de Boulogne-sur-Mer
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