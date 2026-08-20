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Visite de la salle à l’italienne et du foyer public, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Monsigny · Boulogne-sur-Mer

Visite de la salle à l’italienne et du foyer public, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Théâtre Monsigny
Adresse
Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer
Ville
62200 Boulogne-sur-Mer
Département
Pas-de-Calais
Tarif
jauge limitée, gratuit.

Visite de la salle à l’italienne et du foyer public Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

jauge limitée, gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

A l’occasion des Journées du Patrimoine, un médiateur du théâtre et un guide conférencier du service Ville d’art et d’histoire vous font découvrir la salle de spectacles emblématique du monument du 19e siècle, et le foyer public.
Tout public, jauge limitée. Durée 45 minutes

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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Théâtre Monsigny – Ville de Boulogne-sur-Mer

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