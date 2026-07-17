Visite de la salle de projection du Cinéma, Théâtre de Châtillon, Châtillon

Informations pratiques

Visite de la salle de projection du Cinéma Samedi 19 septembre, 11h00, 11h30, 12h00, 12h30 Théâtre de Châtillon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:20:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:50:00+02:00

Découvrez les coulisses du cinéma en visitant la cabine de projection et ses équipements.

Théâtre de Châtillon 3 Rue Sadi Carnot, 92320 Châtillon, France Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France 0155480690 http://www.theatreachatillon.com [{« type »: « email », « value »: « billetterie@theatreachatillon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 55 48 06 90 »}] Métro ligne 13 – terminus Châtillon-Montrouge, puis bus ou tram ou marche. Tram T6 – arrêt Centre de Châtillon ou Parc André Malraux, sortie « Rd-point Charles de Gaulle ». Bus 388 arrêt Mairie de Châtillon – 162/194 arrêt d’Estienne d’Orves – division Leclerc – 195 arrêt Pierrelais-Fontenay.

Visite commentée de la salle de projection du cinéma

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