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Visite de la Salle Wagram, Salle Wagram, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Salle Wagram · Paris

Visite de la Salle Wagram, Salle Wagram, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Salle Wagram
Adresse
41 Avenue de Wagram, 75017 Paris, France
Ville
75017 Paris
Département
Paris
Tarif
Gratuit. Limité à 50 personnes par visite. Inscription obligatoire

Visite de la Salle Wagram Samedi 19 septembre, 10h00 Salle Wagram Paris

Gratuit. Limité à 50 personnes par visite. Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite de la Salle Wagram : à la découverte d’un lieu chargé d’histoire

Découvrez l’histoire et le patrimoine de la Salle Wagram, l’un des joyaux architecturaux du XVIIème arrondissement de Paris. À travers une visite guidée, plongez dans le passé prestigieux de ce lieu emblématique, qui a accueilli bals, concerts, expositions et événements mémorables depuis le XIXe siècle.

Des visites commentées par une conférencière professionnelle sont proposées toutes les 30 minutes tout au long de la journée. L’occasion d’en apprendre davantage sur l’architecture, les anecdotes historiques et les personnalités qui ont marqué ce lieu unique.

Départ toutes les 30 minutes, visite commentée.

Salle Wagram 41 Avenue de Wagram, 75017 Paris, France Paris 75017 Quartier des Ternes Paris Île-de-France 33158055605 https://www.chateauform.com/fr/maison/la-salle-wagram/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journee-du-patrimoine-wagram-2026 »}]
Visite commentée

©Fabien Barreau

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