Visite de la serre et conseils pour vos plantes d’intérieur Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Bienvenue dans la serre pédagogique de la Maison du Jardinage et du Compostage.

Bénéficiez de conseils pour vos plantes dans cette serre chaude qui permet de cultiver des plantes tropicales.

L’apprentissage du soin à apporter aux végétaux de nos

intérieurs (rempotage, surfaçage, arrosage et fertilisation naturelle) se

déroule dans un petit paradis exotique.

Vous croiserez notamment certaines plantes rares comme

l’Alluaudia endémique du sud-ouest de Madagascar et aurez peut-être la chance

d’assister aux magnifiques floraisons de la Vanda (orchidée épiphyte des forets

tropicales d’Asie).

Si vous avez besoin de conseils pour un choix de plante d’intérieur, un diagnostic ou un soin, vous pourrez échanger et trouver des réponses auprès d’un conseiller environnement.

Dans le cadre de la fête de la Nature, partez à la découverte de notre serre et profitez en pour échanger avec nos conseillers en jardinage. Une de vos plantes fait grise mine : bénéficiez de conseils pour l’aider à retrouver la forme !

Le dimanche 24 mai 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-24T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-24T14:00:00+02:00_2026-05-24T18:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



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