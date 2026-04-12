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Visite de la serre et conseils pour vos plantes d’intérieur Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Visite de la serre et conseils pour vos plantes d’intérieur Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Visite de la serre et conseils pour vos plantes d’intérieur Maison du Jardinage et du Compostage PARIS dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Maison du Jardinage et du Compostage

Adresse : 41, rue Paul-Belmondo - Parc de Bercy

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif : <p><br></p>

Bienvenue dans la serre pédagogique de la Maison du Jardinage et du Compostage.

Bénéficiez de conseils pour vos plantes dans cette serre chaude qui permet de cultiver des plantes tropicales.

L’apprentissage du soin à apporter aux végétaux de nos
intérieurs (rempotage, surfaçage, arrosage et fertilisation naturelle) se
déroule dans un petit paradis exotique.

Vous croiserez notamment certaines plantes rares comme
l’Alluaudia endémique du sud-ouest de Madagascar et aurez peut-être la chance
d’assister aux magnifiques floraisons de la Vanda (orchidée épiphyte des forets
tropicales d’Asie).

Si vous avez besoin de conseils pour un choix de plante d’intérieur, un diagnostic ou un soin, vous pourrez échanger et trouver des réponses auprès d’un conseiller environnement.

Dans le cadre de la fête de la Nature, partez à la découverte de notre serre et profitez en pour échanger avec nos conseillers en jardinage. Une de vos plantes fait grise mine : bénéficiez de conseils pour l’aider à retrouver la forme !
Le dimanche 24 mai 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-24T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-24T14:00:00+02:00_2026-05-24T18:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy  75012 PARIS
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