Visite de la serre et conseils pour vos plantes d’intérieur Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
Visite de la serre et conseils pour vos plantes d’intérieur Maison du Jardinage et du Compostage PARIS dimanche 24 mai 2026.
Bienvenue dans la serre pédagogique de la Maison du Jardinage et du Compostage.
Bénéficiez de conseils pour vos plantes dans cette serre chaude qui permet de cultiver des plantes tropicales.
L’apprentissage du soin à apporter aux végétaux de nos
intérieurs (rempotage, surfaçage, arrosage et fertilisation naturelle) se
déroule dans un petit paradis exotique.
Vous croiserez notamment certaines plantes rares comme
l’Alluaudia endémique du sud-ouest de Madagascar et aurez peut-être la chance
d’assister aux magnifiques floraisons de la Vanda (orchidée épiphyte des forets
tropicales d’Asie).
Si vous avez besoin de conseils pour un choix de plante d’intérieur, un diagnostic ou un soin, vous pourrez échanger et trouver des réponses auprès d’un conseiller environnement.
Dans le cadre de la fête de la Nature, partez à la découverte de notre serre et profitez en pour échanger avec nos conseillers en jardinage. Une de vos plantes fait grise mine : bénéficiez de conseils pour l’aider à retrouver la forme !
Le dimanche 24 mai 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-24T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-24T14:00:00+02:00_2026-05-24T18:00:00+02:00
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature
Afficher la carte du lieu Maison du Jardinage et du Compostage et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Initiation aux chants et danses du Tibet Théâtre Mandapa Paris 12 avril 2026
- Contes, Comptines signées & émotions (Paris 18e), Hasard Ludique Paris 12 avril 2026
- Pièce de théâtre, table ronde et ateliers d’art thérapie en lien avec les troubles du comportement alimentaire (TCA) Centre Paris Anim’ Jacques Bravo Paris 12 avril 2026
- Art d’éco Cité de l’économie Paris 12 avril 2026
- Atelier cloche de fleurs séchées bio en duo adulte-enfant WoMa Paris 12 avril 2026